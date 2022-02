Totti commuove a C’è Posta per Te: è il regalo per due genitori romanisti

Il Capitano accolto da una standing ovation dal pubblico in studio

Francesco Totti è stato uno degli ospiti della puntata di stasera del programma di Maria De Filippi "C'è Posta per Te" su Canale 5. Il suo arrivo in studio è stato preceduto da alcune immagini di un bellissimo video con le più importanti della sua vita e della sua carriera. Accolto da una standing ovation dal pubblico in studio ha regalato una sorpresa a Massimo e Antonella, tifosi della Roma, genitori di Noemi che li ha chiamati per dire loro grazie per tutto l'aiuto che le hanno dato dopo che è diventata mamma in giovane età. Il Capitano ha assistito commosso alle bellissime parole scritte da Noemi ai genitori. Poi ecco il bellissimo momento a sorpresa con regali, tra i quali un abbonamento in Tribuna Monte Mario, e un grande abbraccio tra i tre con Totti a sorridere e complimentarsi con tutti. "Volevo ringraziarvi perché mi stimate sia come ragazzo, che come ex giocatore. Avere dei genitori come voi che avete insegnato i veri valori della vita a Noemi non è da tutti. - le parole di Totti a Massimo e Antonella - Siete stati bravi a farle capire e a prendere una scelta non facile. La vita è importante e diventare nonni è cosa bellissima e poi l'importante è vedere Nomi sorridere. Il nipote sarà la cosa più bella di casa. Facciamolo crescere nell'ottica romanista, pensateci voi".