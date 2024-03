Totti finanzia la ricerca con il suo uovo di Pasqua: “Farò la mia parte come sempre”

Francesco Totti ha firmato da pochi mesi una collaborazione con l'industria dolciaria Sovrano per la realizzazione di un uovo di Pasqua da lui sponsorizzato. Con un post su Instagram l'ex Capitano ha specificato che per ogni uovo venduto verranno donati in beneficenza 30 centesimi per la ricerca sulle patologie degenerative nell'apparato muscolo scheletrico attraverso il progetto del Campus Biomedico. Proprio oggi si è recato a questo policlinico sito a Trigoria per regalare le uova ai pazienti. Inoltre l'ex numero 10 ha devoluto al Campus parte del suo cachet, di seguito le sue parole: "Ciao a tutti, oggi sono stato al policlinico campus biomedico di Trigoria a Roma a regalare le uova di Pasqua ai pazienti. E che uova… quelle con il mio nome! Vi racconto l’iniziativa: ho firmato mesi fa un contratto con la Sovrano per realizzare un uovo con la mia immagine. L’azienda Sovrano ha deciso che per ogni uovo venduto verranno donati 30 centesimi per la ricerca sulle Patologie degenerative nell’apparato muscolo scheletrico in particolare negli anziani attraverso il progetto del Campus Biomedico.