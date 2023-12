Totti, 30 anni fa l’esordio da titolare con la Roma. Il ricordo del club

Lo storico capitano giallorosso, il 16 dicembre del 1993, vestiva la maglia giallorossa dal primo minuto per la sua prima volta in carriera. La società: "30 anni fa...il resto lo sai"

Il 16 dicembre del 1993 è una data scolpita nella storia di Francesco Totti. L'indimenticabile capitano giallorosso, in un Roma-Sampdoria di Coppa Italia, esordì per la prima volta da titolare con quella maglia che, nel corso del tempo, ha portato alla leggenda. Il club, sui suoi canali social, ha deciso di rendere omaggio a questo appuntamento così significativo: "30 anni fa oggi, Francesco Totti faceva il suo primo esordio con la maglia della Roma...il resto lo sai". Già perché da quel momento, Francesco ha legato per sempre la sua straordinaria carriera ad una sola squadra, quella del suo cuore. In panchina c'era un altro volto inconfondibilmente romanista come Carletto Mazzone che con Totti ha sempre avuto un rapporto invidiabile.