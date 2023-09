Torino, Zapata: “Sono stato vicinissimo alla Roma, ma il calcio ha voluto altro”

Le sue parole: "Quando non puoi vincere, è importante non perdere. Volevamo i tre punti ma questo punto ci serve per la classifica"

Duvan Zapata, attaccante del Torino, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sfida contro la Roma. Queste le sue parole:

ZAPATA A DAZN

Che sapore ha questo primo gol con il Torino? “Ovviamente sono contento per il gol e per la prestazione della squadra. Non era una partita facile ma siamo stati forti. Mi è piaciuto molto l’atteggiamento. La Roma è una grande squadra con giocatori di grande valore. Quando non puoi vincere, è importante non perdere. Volevamo i tre punti ma questo punto ci serve per la classifica".

Il Torino di Juric è ambizioso? “Certo, abbiamo ambizione. Lavoriamo forte per arrivare pronti a queste partite. Questo è il salto di qualità che dobbiamo fare. Dobbiamo vincere in casa per fare punti”.

Un mese fa potevi essere dall’altra parte. Ci pensi? “Si, il calcio e la vita sono così. Sono stato vicinissimo alla Roma ma il calcio ha voluto che indossassi questa maglia. Sono onorato di indossarla e di aver fatto questo gol”.

Torino ambizioso. “Siamo una squadra con molta ambizione. Abbiamo grandi margini di miglioramento e la mentalità per farlo. Lavoriamo duro per cercare questi obiettivi”.

A che punto ti senti? “Mi sento bene, ogni partita sto meglio. L'importante è crescere e fare meglio ogni partita conoscendo di più i compagni e il sistema di gioco. Sono contento perché sono in crescita. Posso fare meglio”

Gli allenamenti di Juric sono come quelli di Gasperini? “Non è mai uguale ma sono simili. Siamo una squadra molto fisica che gioca su ritmi alti. per farlo di devi allenare in quel modo”.

Potete giocare insieme tu e Sanabria? “E' una situazione ma non sempre puoi giocare come vuoi tu. Oggi nel secondo tempo dovevamo rischiare un po’ di più mettendo più attaccanti. Penso che può essere un’alternativa”

Quanto hai pensato all’esultanza? “In realtà è stata un’idea di un mio amico. Non vedevo l’ora di farla. Abbiamo lottato tanto, è stata una partita dura. Mentalmente c’eravamo e non era facile quando domini per momenti la partita e poi vai sotto. Abbiamo tenuto duro e la reazione è stata positiva”.

