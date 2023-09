Torino-Roma, Cristante aggancia Amadei: Bryan arriva a 234 presenze in giallorosso

Bryan Cristante è sempre di più l'uomo di José Mourinho. L'ex Atalanta è un giocatore chiave e il mister portoghese non rinuncia mai a lui. Questa sera contro il Torino taglia un traguardo importante. Infatti, per il centrocampista si tratta della 234esima presenza in maglia giallorossa e raggiunge Amedeo Amadei. 'Fornaretto' è una leggenda del club ed è stato il centravanti del primo scudetto della Roma. Inoltre Cristante entra nella classifica dei 30 romanisti più presenti di sempre.