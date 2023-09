Torino, Juric: “Sfortunati sul gol della Roma. Campo bruttissimo”

Le sue parole: "Se vogliamo fare bene, ci deve essere concorrenza. Bellanova ha fatto una grande partita contro Spinazzola"

Redazione

Ivan Juric, tecnico del Torino, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la partita contro la Roma. Queste le sue parole:

JURIC A DAZN

Soddisfatto dell’atteggiamento della squadra? “Mi è piaciuta la mia squadra sia nel gioco che nella concentrazione. Il gol è stato sfortunato, la deviazione di Tameze ci ha tratto in inganno. Avevo sensazioni positive. Perderla sarebbe stato un grande peccato”.

Sanabria può diventare uno dei due dietro la punta? Ti manca un quarto di sinistra mancino? “Non voglio perdere Sanabria. Gli ho dato una settimana per smaltire la delusione. Lo voglio usare il più possibile sia quando giochiamo contro difese a 4 che contro difese a 3. Deve essere una risorsa. Se vogliamo fare bene, ci deve essere concorrenza. Bellanova ha fatto una grande partita contro Spinazzola. Dall’altra parte abbiamo fatto un po’ di meno. Radonjic oggi non è stato come le altre volte. Abbiamo scelto di avere un destro che viene dentro il campo sulla fascia”.

Al fischio finale ha applaudito vistosamente. È un segnale del Torino quello di oggi? “Ho visto lo stadio bene questa volta. Era carico e tosto. Mi è piaciuto l’ambiente dall’inizio alla fine, hanno sostenuto la squadra senza lamentele. Dobbiamo andare partita dopo partita. Veniva da due vittorie dopo una partenza molto negativa. Ora siamo una squadra. Ora partita dopo partita dobbiamo dimostrare che dobbiamo fare bene”

Sul campo. "Il campo è bruttissimo. Ha perso una malattia brutta e la palla rimbalza male”.

Rispetto al Milan siete un altro Torino, come ha fatto a recuperare la squadra? “Quella partita là avevamo perso i valori che ci avevano contraddistinto in questi due anni. Non avevamo mai tradito la prestazione umana mentre contro il Milan siamo crollati. Sono state settimane toste ma abbiamo fatto una partita seria con il Genoa e con la Salernitana. Oggi sono soddisfatto. Con il Milan la squadra non c’era come valori umani. Abbiamo grandi possibilità di migliorarci”.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.