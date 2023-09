Torino, Juric può sorridere: con la Roma recuperano sia Vlasic che Ilic

L'allenatore croato ritroverà due importanti pedine in vista della gara contro i giallorossi. La sfida è in programma domenica alle 20.45

La Roma, dopo l'impegno europeo contro lo Sheriff Tiraspol, avrà un'altra impegnativa trasferta da dover affrontare. Domenica sera, infatti, la squadra giallorossa sarà in campo all'Olimpico Grande Torino, dove dovrà vedersela contro i granata di Juric. L'allenatore croato, può tirare un sospiro di sollievo perché, come riportato dal Corriere di Torino, potrà contare su due recuperi importanti. A disposizione, infatti, torneranno sia Vlasic che Ilic. Il primo ha saltato l'ultimo match con la Salernitana a causa di gastroenterite, mentre il secondo ha ritrovato la giusta condizione dopo lo stop fisico accusato in nazionale. Per la Roma sarà una gara molto insidiosa contro un Toro in un buono stato di salute.