La Roma era presente questo pomeriggio alla manifestazione Pitti Uomo, rassegna d’alta moda maschile che si sta svolgendo a Firenze in questi giorni. Per il club erano presenti De Sanctis, Dzeko e Fonseca, ma non Zaniolo che è il protagonista del filmato mandato in scena oggi da Tombolini (Official Fashion Partner dei giallorossi) per celebrare la collaborazione tra l’azienda d’abbigliamento e il club capitolino.