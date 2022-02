Tiago Pinto: “Io e Mourinho siamo allineati sotto ogni punto di vista”

Le parole del g.m. portoghese

Cosa ne pensa delle parole di Mourinho? Penso che quello che succede in spogliatoio, resta in spogliatoio. Siamo allineati in tutte le strategie che riguardano la squadra.

La classifica dice che avete cinque punti in meno, come lo spiega? Pensa che questo paragone le stagioni non sia utile. Credo che sia una valutazione da fare verso la fine della stagione per capire l'evoluzione della squadra.