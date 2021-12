Tiago Pinto: “A gennaio mercato particolare, ma faremo il meglio per la Roma”

Le parole del general manager romanista

Il general manager della Roma Tiago Pinto ha parlato nel prepartita di Roma-Spezia per analizzare il momento dei suoi e commentare le parole di Mourinho sul mercato. Di seguito l'intervista:

Il quarto posto dista 11 punti, ci sarà un mercato per dare equilibrio?Prenderete un centrocampista e un vice Karsdorp? Aiuterà vincere oggi perché diventerebbero 8 punti dal quarto posto. Nella mia carriera ho vinto un campionato quando a gennaio ero a sette punti di distanza. I conti si fanno la fine. Dobbiamo giocare tutte le partita come una finale. Siamo allineati a Mourinho sul mercato. Sappiamo che sarà un mercato particolare, diverso dall'estate. Vogliamo il meglio per la Roma".