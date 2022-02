Thiago Motta: “Mourinho è un amico, vogliamo vincere entrambi”

Le parole dell'allenatore dei bianconeri: "Loro hanno una bella rosa ampia"

"L'idea è quella di sempre: portare la partita fino alla fine. Ho fatto delle scelte per l'inizio avendo anche dei giocatori importanti per poter cambiare le cose dopo".

Mourinho ha scelto Zalewski, se lo aspettava o cambia qualcosa per lo Spezia? No, per noi cambia nulla. Loro hanno una bella rosa ampia, stasera sarà una bella partita difficile come tutte le altre che abbiamo affrontato"