Terry su Mourinho: “È il migliore che ho avuto. Ho ancora paura di lui”

L'ex nazionale inglese che da poco ha lasciato il posto da assistente allenatore all'Aston Villa, è tornare a parlare del suo rapporto con l'allenatore portoghese

John Terry, ex difensore centrale e capitano del Chelsea, è tornato a parlare del suo periodo sotto la guida di Josè Mourinho rispondendo alla domanda di un fan sul suo profilo Instagram. "Mourinho è il miglior allenatore che ho avuto. Ho ancora paura di lui“. Queste le parole d'affetto dell'ex calciatore inglese con il quale lo Special One ha trascorso 5 anni, prima dal 2004 al 2007, e poi dal 2013 al 2015, vincendo in totale 9 trofei, tra i quali tre Premier League.