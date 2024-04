Tempestilli: “La Lega non ha aiutato la Roma. A Napoli sarà un po’ stanca”

L'ex dirigente giallorosso: "I giallorossi devono assolutamente entrare in Champions, ma De Rossi sta dando molto"

Redazione 24 aprile 2024 (modifica il 24 aprile 2024 | 11:12)

Momento decisivo per la Roma di Daniele De Rossi, che in pochissime settimane si gioca la qualificazione in Champions League e un trofeo europeo. Con qualche polemica per la questione recupero del match di Udine. A microfoni di 'Marte Sport Live' su Radio Marte, l'ex dirigente giallorosso Tonino Tempestilli ha detto la sua sul momento dei capitolini: “De Rossi sta dando molto alla Roma, ha dichiarato lui stesso di avere a disposizione una squadra di buoni calciatori. Deve assolutamente arrivare nelle prime quattro posizioni. Di certo la Lega non ha aiutato i giallorossi con il recupero di 20’ del match con l’Udinese di giovedì: non è stata aiutata una squadra italiana che sarà impegnata nella semifinale di Europa League".

Dopo il recupero di domani, il calendario offre subito un altro big match: "Domenica contro il Napoli forse vedremo una Roma un po’ stanca ma credo che giocherà al massimo perché intende qualificarsi in Champions e respingere l’assalto dell’Atalanta. Sarà una gara importante anche per il Napoli: immagino che voglia provare a rientrare nel discorso qualificazione in Europa. Cannavaro al Napoli? Avrebbe fatto probabilmente il percorso di De Rossi, sarebbe stato il coronamento del sogno di Fabio, napoletano di origine, ex calciatore del Napoli e legato alla maglia al di là delle scelte professionali successive”.

