Taddei: “Ero sicuro che Mourinho avrebbe portato trofei. I tifosi lo meritavano”

Che effetto ti ha fatto vedere la Roma tornare a vincere? “Sanno tutti che sono tifoso romanista. La vittoria è merito della società che ha lavorato bene, i tifosi se lo meritavano. La nuova presidenza ha portato una guida importante come Mourinho. Ero sicuro che avrebbe vinto anche a Roma come ha fatto altrove. È stato solo il primo passo per qualcosa di più bello che sta per accadere. Vincere è importante per società e tifoseria”.