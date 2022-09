Stallone pazzo di Roma: l’attore ai Musei Vaticani con la maglia giallorossa – FOTO

Un tifo da Rocky. O da Rambo se preferite. Sylvester Stallone si scopre tifoso della Roma durante i suoi giorni nella Città Eterna. Il celebre attore, regista e produttore cinematografico statunitense mostra sorridente, davanti ai Musei Vaticani, la maglia della giallorossa con il numero 12. Stallone si trova nella capitale per il lancio della nuova piattaforma di streaming Paramount Plus, che debutta in Italia il 15 settembre. Questa sera a Cinecittà prenderà parte alla presentazione dell'evento. L'italo americano è da tempo appassionato da calcio e tifa per l'Everton.