Storia a lieto fine: ritrovato a Casal Palocco Terry, il cane di Karsdorp

Nella giornata di ieri, la moglie di RickKarsdorp, aveva pubblicato sui propri canali social la scomparsa del loro cane, un chow-chow di nome Terry. La notizia in poche ore a raggiunto moltissime persone su Roma, tanto che poche ore dopo, come riferisce l’Ente Nazionale Protezione Animali Onlusin sul suo profilo Facebook, il cane è stato ritrovato. Ecco la nota pubblicata dall'Associazione: "L'Enpa di Roma riceve una telefonata per il ritrovamento di un cane a Casalpalocco, ha la medaglietta e si chiama Terry ma il numero telefonico è olandese e risulta no raggiungibile. A trovare il cane è signor Nicola che però, avendo un altro cane, non può tenerlo. L'Enpa di Roma lo convince ad aspettare e non far intervenire il canile perché rappresenterebbe sicuramente un forte trauma per Terry. La Sezione Enpa di Roma pubblica quindi un post sulla sua pagina Facebook. Nel frattempo si allarga sempre di più il numero di persone in allerta per Terry. Astrid, la compagna del calciatore della Roma, vede il post Enpa su Facebook e riconosce subito il suo cane. Finalmente il lieto fine".