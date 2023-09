Stallone tifoso speciale: Sly fa shopping al Roma Store di via del Corso

Duecento persone ad attenderlo fuori il negozio di Gucci e selfie in ogni angolo della città. A Roma da alcuni giorni è scoppiata la Stallone-mania. Il celebre attore americano si trova nella capitale per girare alcune scene della seconda stagione della serie «The Family Stallone», in onda su Paramount Pictures. E tra una visita al Vaticano e una cena a Trastevere ha avuto modo anche di fare visita al Rome Store di via del Corso. Sly è stato sorpreso da alcuni tifosi fuori il negozio con alcune buste contenenti maglie e altri prodotti del club. In particolare una foto ha fatto il giro dei social in pochi minuti. Non è la prima volta che Stallone "veste" di giallorosso. Esattamente un anno fa ai Musei Vaticani "Rocky" aveva mostrato con orgoglio la maglia ufficiale della Roma col numero 12 e il suo cognome sulla schiena. Non è escluso che possa essere presente domenica all'Olimpico.