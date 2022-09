Stadio Roma, l’assessore Catarci: “La società sta facendo le cose seriamente”

Andrea Catarci, assessore al Decentramento e alla Partecipazione, ha parlato ai microfoni dell'agenzia di stampa Dire sul tema stadio della Roma: "Si sta procedendo in maniera spedita. L'area è idonea. La società sta facendo le cose seriamente così come il Comune. In questo momento si sta trattando per sminare il problema rappresentato dai vecchi proprietari delle aree espropriate per lo Sdo che potrebbero avanzare delle pretese. Ma da un lato, secondo gli avvocati della Roma, al massimo potranno chiedere indennizzi senza bloccare il progetto. E poi c'è la pubblica utilità e il percorso previsto per cui lo stadio tornerà pubblico dopo 'x' anni. Si andrà avanti speditamente e questa volta sarà davvero al volta buona per dare alla Roma il suo stadio di proprietà, tra l'altro in una zona ben collegata".