Stadio Roma, Club e Comune hanno analizzato le richieste dopo il dibattito pubblico

La nota di Roma Capitale: "Le tematiche poste da cittadini e comitati sono confluite in una serie di raccomandazioni progettuali consegnate alla Società". Il prossimo step è la consegna da parte della Roma del progetto definitivo

Da pochi giorni si è concluso il dibattito pubblico sul progetto dello Stadio della Roma. Sul sito del Comune è stata pubblicata la relazione, che sottolinea come questo processo abbia registrato complessivamente la partecipazione di circa 700 persone ai 10 incontri pubblici organizzati. "Le richieste e gli approfondimenti emersi durante il dibattito pubblico sono stati analizzati dall'Amministrazione e dalla A.S. Roma e hanno riguardato vari aspetti del progetto, nella maggior parte dei casi già affrontati e toccati nel corso dell'esame della delibera sul Pubblico interesse dello scorso maggio - continua la nota di 'Roma Capitale' -. Si tratta di questioni tecnico-amministrative, procedurali e gestionali; questioni ambientali (impatto visivo, microclima locale, consumo di suolo, habitat naturale e valore ecosistemico, impatti acustici, criticità energetiche, inquinamento luminoso, isole di calore, polveri sottili e smaltimento rifiuti), mobilità e accessibilità (con una specifica attenzione che dovrà essere rivolta alla mobilità ciclabile e pedonale, alla connessione con i quartieri limitrofi, con particolare riferimento a via dei Monti Tiburtini) e caratteristiche del progetto".