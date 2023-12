Stadio della Roma, Gualtieri: “Obiettivo inaugurarlo nel 2027”

Il Sindaco della Capitale è stato interpellato sul progetto per la realizzazione della nuova casa dei giallorossi

Roberto Gualtieri , il sindaco di Roma è stato interpellato sulla realizzazione del nuovo stadio della Capitale che diventerà la casa dei giallorossi. Questo il suo breve intervento a Rai Radio 1: “Stadio della Roma? È un investimento privato che i proprietari della società volgliono compiere. Sarà fatto a Pietralata, l’obiettivo è inaugurarlo nel 2027”. Secondo il primo cittadino quindi il traguardo prefissato per la realizzazione dell’impianto è il centenario della nascita a della società fondata nel 1927.

