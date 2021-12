Stadi, novità sulla capienza: ingresso al 50% e a scacchiera

Decisione del Consiglio dei ministri dettata dalla diffusione della variante Omicron nel paese, causa di quasi centomila contagi

La variante Omicron continua a correre per il paese e le conseguenze si ripercuotono anche sullo sport. Come riporta Mario Canfora su La Gazzetta dello Sport, in seguito alla risalita del numero dei contagi, oggi quasi centomila, il Consiglio dei ministri ha deliberato il ritorno al 50% di capienza per gli impianti sportivi con disposizione a scacchiera. Dietrofront rispetto alla situazione attuale che permetteva di occupare il 75% dei seggiolini. Per accedere agli stadi sarà necessario esibire il Green Pass rafforzato dimostrando di essersi sottoposti alla doppia vaccinazione o di essere guariti dal Covid da meno di 6 mesi. Per i palazzetti al chiuso le entrate diminuiscono al 35%. Scongiurata l'ipotesi di una 'riduzione alla francese' che permette l'ingresso di soli 5000 spettatori. Le nuove disposizioni entreranno in vigore a partire dalla prossima giornata di Serie A, in programma il 6 gennaio.