Spolli: “Rudi Garcia alla Roma ha pagato le troppe partite ravvicinate”

Rudi Garcia non ha sicuramente avuto un grande impatto da allenatore del Napoli. La mancanza di risultati e la gestione di alcuni giocatori, non sta facendo felice la piazza partenopea. Il tecnico francese, in passato, ha allenato anche la Roma e un suo ex giocatore, Nicolas Spolli, in un'intervista a Sportitalia, ne ha evidenziato le criticità durante l' esperienza in giallorosso:"Ero alla Roma con lui. È un buon tecnico, uno che lavora e che cerca di preparare bene la partita. Quando giochi ogni tre giorni, come capitò a noi, magari è più difficile prepararle nel dettaglio e forse pagò anche questo nella gestione". Spolli, ora agente, si è soffermato anche su Ricardo Solbes, suo assistito presente nelle giovanili della Roma: "E' un giocatore che può coprire diversi ruoli in attacco: prima o seconda punta, a volte ha giocato anche come esterno. Ha giocato un anno e mezzo o due sotto età in Argentina, poi è stato convocato in prima squadra in Copa Sudamericana facendo uno spezzone di partita. Parliamo di un classe 2006: un prospetto importante, che dovrà dimostrare le sue qualità, in un calcio totalmente diverso come quello italiano".