Spinazzola, positivo l’esito dei controlli: recupero proseguirà con prudenza

La società lascerà al ragazzo tutto il tempo necessario. Potrà intanto aumentare i carichi di lavoro

Spinazzola corre verso il recupero. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i controlli effettuati sul giocatore dal dottor Lempainen (lo stesso che l'ha poerato in estate dopo la rottura del tendine d'Achille) sono terminati e hanno dato l'esito sperato. L'esterno - assente dal campo dal 2 luglio - proseguirà con calma il percorso di recupero concordato con lo staff medico e la Roma. La società non ha alcuna intensione di affrettare i tempi e lascerà al ragazzo tutto il tempo necessario per recuperare al massimo. Potrà per il momento aumentare i carichi di lavoro, il tutto con la massima cautela. Difficile stimare una data di rientro, ma si farà di tutto perché Spinazzola possa tornare al meglio nella prossima stagione.