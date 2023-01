Spezia-Roma, le probabili formazioni di Gotti e Mourinho

La Roma scende in campo domenica alle 18, al Picco, contro lo Spezia per la diciannovesima giornata di Serie A. José Mourinho dovrebbe confermare la formazione che ha vinto 2-0 contro la Fiorentina, a parte Ibanez che torna in difesa al posto di Kumbulla. A centrocampo potrebbe rivedersi la coppia formata da Cristante (diffidato) e Matic. Davanti è sicura la presenza di Abraham come punto di riferimento, dopo i due assist per la Joya con i viola e il gol a San Siro. Alle spalle dell'inglese spazio a Pellegrini e Dybala. Difficilmente si vedrà in campo dall'inizio Zaniolo, nella sua La Spezia, perché si trova al centro di voci di mercato e potrebbe non essere focalizzato al 100% sulla partita.