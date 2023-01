Spezia-Roma, la moviola: ammonito Celik, salterà il match col Napoli

Episodi arbitrali, cartellini e casi Var della sfida del Picco arbitrata da Sozza

Redazione

La Roma scende in campo al Picco per l'ultima gara del girone d'andata. I giallorossi sono chiamati a vincere se vogliono continuare a lottare per il quarto posto. L'arbitro del match è Sozza, mentre gli assistenti saranno Cecconi e Bercigli. Al Var Pezzuto.

Arbitro: Sozza Assistenti: Cecconi - Bercigli Quarto uomo: Pezzuto VAR: Fabbri AVAR: Manganiello

Spezia-Roma, la moviola — 89' - Ammonito Celik e salterà la sfida col Napoli

59' - Ammonito Reca

47' - Bourabia commette un brutto fallo su Smalling, ma l'arbitro non estrae il secondo giallo. Graziato il giocatore dello Spezia

40' - Ammonito Caldara per un fallo su Abraham

36' - Ammonito Bourabia per un fallo su El Shaarawy

29' - Abraham viene steso da Hristov prima dell'ingresso in area, ma per Sozza non c'è fallo

16' - Ammonito Foti per proteste

15' - Zalewski viene toccato in area di rigore da Hristov. Secondo Marelli di Dazn non c'è calcio di rigore perché Nicola dopo il primo tocco fa un altro passo. Neanche per Sozza ci sono gli estremi per il penalty, l'esterno ha accentuato la caduta.