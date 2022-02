Sorteggio ottavi Conference League: data e possibili avversarie della Roma

Venerdì a Nyon i giallorossi sapranno chi dovranno affrontare negli ottavi di Conference League

La Roma guarda anche alla Conference League. In queste due settimane le italiane sono impegnate in Europa nelle tre competizioni, con i giallorossi unici a guardare da casa in quanto già qualificati agli ottavi di finale. La squadra di Mourinho ha evitato gli spareggi grazie al primo posto conquistato nel girone ai danni del Bodo/Glimt e attende quindi la sua prossima avversaria, che uscirà dal sorteggio di questo venerdì. Il 25 febbraio, giorno successivo alla chiusura delle gare di ritorno dei playoff di Europa League e Conference League, a Nyon andranno in scena i sorteggi della seconda e terza competizione europea che vedrà nell'urna anche la Roma.

Sorteggio ottavi Conference League: data, orario e dove vederlo

Dopo aver rischiato con il doppio confronto col Bodo/Glimt, la Roma ha centrato il primo posto nel girone di Conference League: un traguardo minimo per la squadra di Mourinho, ma fondamentale considerando che ha evitato ai giallorossi lo spareggio per gli ottavi. Che vista la situazione e il periodo, tra le difficoltà tattiche e i tanti assenti, è stato senza dubbio un elemento importante. Venerdì 25 febbraio alle ore 13, presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon, andrà in scena il sorteggio degli ottavi di finale della Conference League. L'evento sarà visibile in diretta tv su 'Sky Sport' e in streaming su NOW Tv.

Quali sono le possibili avversarie della Roma negli ottavi di Conference League

Nei sorteggi degli ottavi di finale di Conference League, in programma il 10 e 17 marzo 2022, saranno presenti ovviamente sedici squadre, tra cui la Roma di Mourinho che nella fase a gironi ha chiuso al primo posto su Bodo/Glimt, CSKA Sofia e Zorya. Tutte le qualificate saranno divise in due urne. In una le otto prime classificate dei gruppi, che verranno accoppiate con le otto vincitrici degli spareggi (che si stanno svolgendo tra le seconde classificate dei gironi di Conference e le terze dei gironi di Europa League) che si concluderanno giovedì 24. Le possibili avversarie della Roma sono quindi otto, in quanto non sono presenti altre squadre italiane e non c'è il vincolo sulle formazioni già incontrate nei gironi. Per cui i giallorossi potranno incontrare nuovamente il Bodo/Glimt in caso di passaggio del turno. Nell'urna con i giallorossi ci sono Basilea, Copenaghen, Feyenoord, Gent, LASK e Rennes. Con l'eliminazione della regola dei gol 'doppi' in trasferta, allo stato attuale - dopo le gare di andata - è ancora più complicato fare previsioni sulle possibili qualificate. Molti spareggi sono in bilico, anche se Marsiglia, Leicester e Bodo/Glimt sono le squadre attualmente più vicine alla qualificazione e quindi potenzialmente avversarie della Roma. Di seguito tutti i risultati degli spareggi di andata di Conference League:

Fenerbahce-Slavia Praga 2-3

Midtjylland-PAOK 1-0

PSV-Maccabi 1-0

Rapid Vienna-Vitesse 2-1

Celtic-Bodo/Glimt 1-3

Leicester-Randers 4-1

Olympique Marsiglia-Qarabag 3-1

Sparta Praga-Partizan 0-1