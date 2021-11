Sorrentino: “Tre o quattro volte sono stato vicino al passaggio alla Roma”

L'ex portiere: "Non credo che due panchine cambino i pensieri di Zaniolo e di Mourinho"

Redazione

StefanoSorrentino è intervenuto nella trasmissione “il Diabolico e il Divino” in onda su New Sound Level. L'ex portiere di Torino, Lazio e Juventus ha parlato della possibilità che ha avuto di andare alla Roma, di Mourinho e della squadra.

Sei mai stato vicino al passaggio alla Roma? "Si, almeno tre o quattro volte sono stato vicino al passaggio alla Roma, mi ricordo l’anno in cui si fece male Doni e l’anno in cui poi arrivò Morgan De Sanctis e poi qualche anno dopo, dopo essere stato a Palermo".

Cosa pensi di Rui Patricio? "Non lo scopriamo di certo oggi, è chiaro che per un portiere straniero arrivare in una piazza come quella di Roma non è facile, quasi tutti i portieri stranieri fanno fatica al primo anno di Serie A mentre lui sta facendo benissimo, spero per lui che continui così".

Ti piace il prossimo avversario della Roma, il Torino? "Il Torino è una squadra che ha cambiato tanto a partire dall’allenatore, ha giocatori di qualità che sanno mettere in difficoltà le squadra avversarie. È pur vero che se la Roma vuole continuare il suo percorso di crescita non può non vincere contro il Torino".

Ti ha sorpreso la scelta di Felix Afena-Gyan da parte di Mourinho? "Queste sono domande che bisognerebbe fare al Mister, noi non sappiamo perché Mourinho abbia deciso di buttarlo dentro facendo una scelta forte come quella di preferirlo a Zaniolo, probabilmente ha visto in lui una forma migliore o determinate caratteristiche più adatte alla partita di Genova. Mourinho è un allenatore top e non è un caso che abbia avuto il coraggio di fare questa scelta".

Esiste secondo te un caso Zaniolo? "È giusto che ognuno faccia il proprio mestiere ma non credo che due panchine cambino i pensieri di Zaniolo e di Mourinho, Zaniolo è un calciatore importantissimo e Mourinho ha dimostrato sin da subito di volerci puntare, adesso lo sta quasi dosando per fargli recuperare la condizione migliore".

Sul campionato che ne pensi? "Finalmente vediamo un campionato equilibrato dopo quasi 10 anni, quest’anno ci sono quattro cinque squadre in lista per vincere il campionato e alla fine la classifica potrebbe essere molto corta e potrebbero esserci pochi punti tra chi vincerà il campionato e chi arriverà quinto e non riuscirà ad andare in Champions".