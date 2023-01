Solbakken, finalmente il primo allenamento in gruppo: mette nel mirino l’esordio

Solbakken è pronto per iniziare la sua avventura da romanista. L'ufficialità era arrivata a fine novembre, ma a causa del blocco del Bodo non è potuto partire né per il Giappone né per il Portogallo. Oggi ha svolto il primo allenamento a Trigoria e sogna già l'esordio con la maglia della Roma. Difficile Dopo qualche giorno di vacanza in Messico, Ola era tornato in Norvegia dove si è allenato insieme a Vegard Iversen (fisioterapista specializzato in Medicina Ortopedica Clinica), nel centro di fisioterapia Ladeklinikken. Palestra ed esercizi specifici per arrivare al servizio di Mourinho al top della condizione. Ha voglia di Roma e ha lavorato anche durante i giorni di festa. "Ho spinto tanto per realizzare il mio desiderio: volevo davvero diventare un giocatore della Roma e finalmente ora è realtà", queste le sue prime parole da calciatore giallorosso. Oggi per la prima volta svolgerà una sessione in gruppo sotto lo sguardo attento dello Special One. Intanto ieri ha visitato la Capitale e ha festeggiato il suo primo Capodanno in Italia. La ragazza ha pubblicato la foto su Instagram: "Pronti per un nuovo capitolo a Roma. Felice anno nuovo". Il numero 18 proverà a risollevare l'attacco. Nelle ultime tre stagioni, Ola ha giocato 91 partite con il Bodo, segnando 20 gol e fornendo 24 assist.