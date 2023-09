Solbakken: “All’Olympiacos posso migliorare. Qui giocano un calcio offensivo”

Ola Solbakken è pronto per la sua nuova sfida con la maglia dell'Olympiacos. L'esterno norvegese ha anche rilasciato la sua prima intervista parlando delle sue aspettative e dei motivi che lo hanno spinto a scegliere il club greco: "Sono molto felice di essere qui e non vedo l'ora di iniziare conoscendo i miei compagni, l'allenatore e il resto dello staff. È un grande club che gioca sempre in Europa e propone un calcio offensivo che mi affascina". Queste le prime parole di Solbakken che ha poi proseguito: "Sono un giocatore offensivo e credo di poter dare il mio meglio. Questo è il motivo principale per il quale penso che questo sia il posto giusto dove stare per migliorare e per giocare un bel calcio. Il club ha dei grandi tifosi che sia in Grecia che in Europa sostengono la squadra. È sempre bello giocare partite europee e credo che possiamo fare un buon percorso". Poi la chiosa finale: "Sono contento perché questo è un club vincente e voglio aiutarlo a continuare a vincere sia in campionato che in Europa League". L'ex Bodo è passato all'Olympiacos in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni oltre al 15% sulla futura rivendita in favore della Roma.