Smalling: “Dovremo essere concentrati. Lottiamo per grandi obiettivi”

Le parole del centrale inglese

Come avete preparato questa partita e quali difficoltà ci sono state? Abbiamo preparato la gara come al solito. Sappiamo che affrontiamo una squadra che occupa una posizione di classifica bassa, ma loro giocano per grandi obiettivi e anche noi abbiamo grandi obiettivi, per questo dobbiamo concentrarci su di noi. E noi abbiamo bisogno dei tre punti oggi, questa è la cosa più importante