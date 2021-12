Shomurodov in solitudine: senza Abraham c’è spazio per l’uzbeko

In totale Eldor ha collezionato 19 presenze, 5 assist e due gol con Mourinho. Oggi contro l'Inter potrebbe essere il suo momento

Eldor Shomurodov potrebbe essere il primo tassello a sorpresa per il nuovo attacco di Mourinho in vista di Roma-Inter vista l'assenza di Tammy Abraham, finora prima scelta per il tecnico. Il “Messi uzbeko” ad agosto scorso ha lasciato la Liguria a titolo definitivo per 17,5 milioni di euro più bonus pagabili in 4 anni firmando un contratto quinquennale con la società. Il suo debutto con i giallorossi, in competizioni ufficiali, è arrivato nella partita di andata di Conference League contro il Trabzonspor, dove ha realizzato il gol del definitivo vantaggio romanista. Tre giorni dopo, con la Fiorentina timbra pure la sua prima presenza in campionato fornendo un bell’assist a Veretout in occasione del 3-1 definitivo. Raggiunge la sua seconda rete nella sconfitta contro il Venezia totalizzando 19 le presenze con lo Special One e 5 assist.