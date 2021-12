Serie A, Spezia-Empoli 1-1: due autogol firmano il pari tra liguri e toscani

Un pari tra Spezia ed Empoli regala ad Andreazzoli il nono posto mentre Thiago Motta rimane quartultimo

Nell'unico match delle 15, Spezia e Empoli hanno pareggiato 1-1 in un match con poche emozioni. In vantaggio i padroni di casa grazie ad un autorete dell'ex Roma Marchizza, pareggiata poi da un altro autogol, questa volta di Nikolaou che infila Provedel nel tentativo di anticipare Cutrone. Con il punto conquistato oggi, l'Empoli sale al nono posto in classifica con 27 punti mentre lo Spezia di Thiago Motta rimane quartultimo a 13 punti.