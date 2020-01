Serie A, Sampdoria-Sassuolo: espulso Peluso, salta il match con la Roma

In attesa del doppio big match di questa sera (prima Roma-Lazio e poi Napoli-Juve), la domenica di Serie A è già iniziata. Dopo Inter-Cagliari, sono scese in campo altre sei squadre tra cui Sampdoria e Sassuolo che stanno dando vita a uno scontro salvezza importante. All’intervallo il risultato è sullo 0-0, ma i neroverdi sono in inferiorità numerica: al 26′, infatti, è stato espulso Federico Peluso. Il difensore romano, quindi, sarà squalificato per il prossimo match che la squadra di De Zerbi giocherà contro la Roma, sabato sera.