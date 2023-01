Serie A, l’Atalanta ribalta il Bologna e vince 2-1: la Dea aggancia Roma e Lazio

L'Atalanta reagisce dopo un brutto primo tempo e rimonta il Bologna grazie a un'ottima ripresa. Al 'Dall'Ara' finisce 2-1 per i nerazzurri di Gasperini, che vanno sotto per il gol di Orsolini al 6'. Poi il secondo tempo in cui la Dea sale in cattedra grazie ai cambi e soprattutto alla magia di Koopmeiners. L'olandese si inventa il pareggio con un sinistro super da fuori al 47', in apertura di ripresa. Senza Zapata, uscito nell'intervallo, è il giovanissimo danese Hojlund a firmare dopo altri 11 minuti il gol del definitivo 2-1 con un bello scavetto. L'Atalanta sale a 31 punti, al quinti posto in compagnia di Lazio e Roma: per effetto degli scontri diretti, i giallorossi sono settimi in questo momento. Nel pomeriggio vittoria del Verona sulla Cremonese per 2-0 con la doppietta di Lazovic.