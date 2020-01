Serie A, la Roma sorpassa la Juve per media spettatori. E’ terza nella speciale classifica

Numeri importanti per la Roma formato 2019-2020, non sul campo ma fuori. Il club giallorosso infatti sta facendo registrare una media spettatori importante, 40.551 per partita, che l’ha proiettata al terzo posta nella speciale classifica delle squadre di Serie A. Ma non è tutto. Infatti con questo traguardo la società è riuscita a sorpassare la Juventus, scalzandola momentaneamente dal podio e mettendosi in scia delle milanesi. In generale si sta registrando in Serie A un aumento per quanto riguarda l’affluenza negli impianti e non a caso la media spettatori di questa stagione è al momento la più alta fatta registrare da quando il campionato è passato da 18 a 20 squadra.

