Serie A, Inter-Cagliari 1-1: l’ex Nainggolan gela ‘San Siro’. Nel finale Lautaro furioso: espulso

Secondo pareggio consecutivo per l’Inter. Dopo l’1-1 di Lecce, la squadra di Conte si fa fermare in casa dal Cagliari di Rolando Maran. Vanno in vantaggio i nerazzurri nel primo tempo con il colpo di testa di Lautaro Martinez, ma i sardi (dopo aver protestato a lungo per un fallo dell’argentino) non si arrendono e trovano diverse occasioni. Al 78′, però, arriva la doccia fredda firmata proprio dal grande ex Radja Nainggolan, scaricato dal club in estate e aiutato da una deviazione di Bastoni. Il Ninja non esulta, ma regala un punto importante ai rossoblù e soprattutto certifica la mini-crisi dell’Inter. Non solo, perché nel finale Lautaro Martinez protesta per un mancato fischio su di lui e si becca l’ammonizione, poi reagisce nei confronti dell’arbitro in maniera veemente e viene espulso. Il 10 nerazzurro è furioso, viene portato fuori dal campo ma non prima di aver calciato anche il pallone lontano. A questo punto l’argentino rischia diverse giornate. Ora occasione per la Juve di allungare a più sei.