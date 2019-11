Serie A femminile, la Roma cade ancora: la Juventus passa 4-0

La Roma sfida al Tre Fontane la Juventus campione d’Italia nel big match valevole per la settima giornata della Serie A femminile. Il match è terminato 0-4 per le bianconere, che si riportano al primo posto in classifica. La prima frazione di gioco si è conclusa sul risultato di 1 a 0 con la rete di Maria Alves, che con un tiro-cross batte l’estremo difensore giallorosso. Nel secondo tempo la Roma non riesce a reagire e la Juventus dilaga con le reti al 64′ di Girelli, all’ 86′ di Rosucci e al di 92′ di Caruso. Seconda sconfitta consecutiva per le ragazze di Betty Bavagnoli, che perde per infortunio al ginocchio destro anche la sua numero 10 Giugliano, uscita in lacrime nel secondo tempo.