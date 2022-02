Serie A, da metà marzo stadi al 100%: Governo e Federcalcio cercano l’intesa

Sempre più vicino il ritorno alla normalità, quantomeno in ambito sportivo. Negli ultimi giorni Gravina e Speranza, in rappresentanza di Federcalcio e Governo, stanno cercando un punto in comune per permettere la riapertura degli stadi al 100%

Redazione

La Federcalcio e il governo stanno avendo da diversi giorni dei fitti colloqui con tema principale la riapertura graduale degli stadi. Attualmente gli impianti sportivi, dopo due giornate con tetto massimo di 5 mila spettatori, sono al 50% della capienza ma l'intenzioni di Governo e Lega è quella di tornare il prima possibile alla normalità che manca ormai da due anni. Ad inizio marzo gli stadi dovrebbero riaprire al 75%, il massimo ottenuto in questa stagione in autunno, per poi tornare finalmente al 100% per metà dello stesso mese. La decisione presa non è ancora ufficiale ma è sempre più plausibile visto l'andamento della curva dei contagi.