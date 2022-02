Serie A, ecco date e orari per le sfide contro Udinese e Lazio

Si giocherà domenica alle 18 sia contro i friulani sia nel derby. A patto che non venga sospeso il campionato per i play-off

Tramite un comunicato ufficiale sul proprio sito, la Lega Serie A ha comunicato il programma della 29esima e della 30esima giornata del campionato. La Roma sarà impegnata di domenica alle 18 in entrambe le giornate in questione, le ultime prima della pausa per i playoff mondiali della Nazionale: il 13 marzo contro l'Udinese e il 20 marzo contro la Lazio. La giornata del derby è però ancora in dubbio visto il possibile rinvio di tutte le partite proprio per permettere a Roberto Mancini di preparare al meglio le sfide di qualificazione.