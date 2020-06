Serie A, 27^ giornata a tinte giallorosse: Dzeko e Veretout i migliori per tiri in porta e passaggi riusciti

La 27^ giornata della Serie A ha sancito il ritorno in campo della Roma dopo 3 mesi di stop forzato a causa del coronavirus e la vittoria per 2-1 contro la Sampdoria ha elevato due giocatori più di altri dell’undici titolare. La Lega ha reso note le statistiche del turno appena concluso e se Dzeko è stato il migliore per tiri in porta effettuati (5), Veretout primeggia nei passaggi riusciti (88). Il francese è anche stato molto sfortunato vedendosi annullare il gol del momentaneo 1-1 per un tocco con il braccio precedente alla rete di Carles Perez.