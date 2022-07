Serie A 2022/23, le date ufficiali del campionato: soste e turni infrasettimanali

Comunicate tutte le date riguardanti la prossima stagione del massimo campionato italiano. Lunga interruzione prevista per lo svolgimento del Mondiale in Qatar

Tramite una nota sul proprio sito ufficiale, la Lega Serie A ha comunicato le date di inizio e fine campionato oltre che i turni infrasettimanali e le soste per le nazionali. La partenza sarà, come già annunciato nei giorni scorsi, il 14 agosto mentre l'ultima giornata sarà il 4 giugno 2023. I turni infrasettimanali si svolgeranno il 31 agosto, il 9 novembre, il 4 gennaio e il 3 maggio mentre le soste saranno il 25 settembre per le partite della Nazionale, dal 14 novembre al 18 dicembre causa Mondiale Qatar 2022, dal 25 dicembre al 1° gennaio e il 26 marzo.