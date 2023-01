Scontri tra tifosi di Roma e Napoli in autostrada: un ultrà giallorosso in ospedale

L'autostrada del Sole è rimasta bloccata nel tratto aretino, tra Monte San Savino e Arezzo per scontri tra tifosi del Napoli e della Roma all'autogrill Badia al Pino est, dove fu ucciso Gabriele Sandri nel 2007. Sarebbero coinvolte circa 300 persone. A quanto riferiscono fonti della Polizia, all'interno dell'area di servizio erano presenti minivan con tifosi del Napoli diretti a Genova dove la squadra campana alle 18 giocherà contro la Sampdoria. Sull'autostrada sono transitati veicoli con tifosi della Roma, diretti a Milano per la partita di stasera contro il Milan. I tifosi napoletani, dall'area di sevizio, avrebbero lanciato oggetti contro le macchine dei romanisti in transito. Questi ultimi si sarebbero fermati in autostrada per rispondere ai lanci e sono scoppiati dei tafferugli. Ad avere la peggio un tifoso romanista, portato all'ospedale di Arezzo per le ferite riportate. Al vaglio dei poliziotti e dei carabinieri sul posto insieme agli agenti della Polstrada e del Reparto Mobile di Firenze le immagini delle telecamere di videosorveglianza grazie alle quali si spera di poter identificare i protagonisti. "I tifosi sono scesi dalle macchine - racconta una testimone - erano in mezzo all'autostrada, tutti incappucciati e vestiti di scuro. Avevano bastoni e lanciavano petardi e fumogeni verso l'area di servizio". Un primo bilancio, non ancora ufficiale, parla di un ferito e diversi contusi. Questo il commento del Ministro dei Trasporti Matteo Salvini su Twitter: "Questi non sono tifosi. Autostrada chiusa e viaggiatori italiani bloccati? Paghino tutti i danni di tasca loro, e mai più allo stadio".