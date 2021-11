Schiaffi a Nanni e Scala, tifoso Juve condannato in Cassazione

L'episodio era avvenuto al termine di uno Juventus-Roma del 2014. Il tifoso, dovrà risarcire la società bianconera con 2500 euro

Condannato dalla Cassazione il tifoso che aveva schiaffeggiato Guido Nanni e Vito Scala al termine di Juventus-Roma del 5 ottobre 2014. La partita era terminata 3-2 per i padroni di casa, costretti poi a pagare 30mila euro di multa a causa del gesto del proprio supporter. Come riporta l'Ansa, lo stesso tifoso dovrà risarcire la Juve con 2.500 euro, da sommare alle spese legali di 3.100 euro. Individuato dalle telecamere, il tifoso quattro giorni dopo si era visto sospendere dalla società torinese l'abbonamento che aveva acquistato per assistere alle partite casalinghe. Senza successo si è rivolto al giudice di pace di Torino sostenendo di avere diritto alla restituzione dei soldi spesi per l'abbonamento. Era stato invece condannato, non solo a non ricevere indietro i soldi, ma anche a risarcire il club.