Sassuolo-Roma, le formazioni ufficiali di Dionisi e Mourinho

Tutto pronto per la venticinquesima giornata di Serie A tra Sassuolo e Roma. Senza Nicolò Zaniolo, squalificato dopo il rosso diretto nella partita contro il Genoa, e Roger Ibanez, José Mourinho non cambia modulo e si affida al solito 3-5-2 con Mancini, Smalling e Kumbulla dietro a Karsdorp, Mkhitaryan, Oliveira, Pellegrini e Vina. In attacco ci sono Felix e Abraham.