Sassuolo-Roma i convocati di Dionisi: torna Rogerio, out Scamacca e Raspadori

Regolarmente disponibili i due ex giallorossi Frattesi e Ciervo, acquistato nell'ultima sessione di mercato

Manca sempre meno al fischio d'inizio della sfida tra Sassuolo e Roma che andrà in scena al Mapei Stadium. Dopo le conferenze stampa dei due allenatori, la società emiliana ha diramato sul proprio sito la lista dei 23 giocatori convocati per la 25^ giornata di campionato. Torna a disposizione Rogerio, assente contro la Sampdoria per una botta subita nell'impegno contro il Torino che ora sembra totalmente assorbita. Mancheranno per squalifica Scamacca e Raspadori mentre regolarmente disponibili i due ex giallorossi Frattesi e Ciervo, acquistato nell'ultima sessione di mercato. Nonostante le molte assenze Mourinho mantiene alta l'attenzione: "Hanno una grande qualità e sono superiori in qualche cosa. Per esempio, con Maxime Lopez e Ferrari possono costruire dal basso e noi no" ha detto in conferenza. La lista dei giocatori convocati: