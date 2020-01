Sassuolo-Roma, arbitra Pairetto: al Var Giacomelli

Sarà Luca Pairetto l’arbitro di Sassuolo-Roma. Come riporta la Lega Serie A: si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 3ª giornata di ritorno del Campionato di Serie A 2019/20 in programma domenica 2 febbraio. Sassuolo-Roma è stata affidata a Pairetto della sezione di Nichelino che sarà coadiuvato da Schenone e Vecchi, quarto uomo Abbattista, VAR Giacomelli e AVAR Preti.