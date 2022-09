Sanzioni Uefa, Roma soddisfatta del Settlement Agreement

Filtra soddisfazione dai vertici societari della Roma per aver lavorato all'accordo del 'Settlement Agreement' con l'Uefa a causa delle violazioni del Fairplay finanziario. Dan Friedkin ha giocato un ruolo fondamentale nella trattativa con il massimo organo calcistico europeo e, anche il giorno dei sorteggi dei gironi di Europa League, era a Istanbul per lavorare all'accordo reso noto solamente oggi. Anche sul monte-ingaggi la Roma ha portato a casa i primi risultati con 20 milioni risparmiati dal club rispetto al giorno d'ingresso in società di Tiago Pinto. Al primo gennaio 2021, infatti, il costo previsione per la stagione 2022/23 dei calciatori era di 126 milioni di euro, oggi è di 105 milioni.