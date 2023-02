Sanremo, la top 5 della prima sera è quasi tutta romanista

Sanremo 2023 si tinge di giallorosso. La prima serata del Festival della musica italiana, condotto da Amadeus, si è conclusa con la top 5 ricca di tifosi della Roma. Da Marco Mengoni (primo in classifica con il brano "Due vite"), a Ultimo (terzo in gara con la sua "Alba") e Leo Gassmann (quinto con "Terzo cuore"). Elodie, romana ma con la famiglia che tifa per la Lazio, e i Coma Cose completano la lista dei migliori cinque. Poi c'è stato anche Blanco, che si è reso protagonista di un episodio spiacevole sul palco dell'Ariston. Il cantante non si sentiva in cuffia e ha distrutto le rose sul proscenio, prima di lasciare il palco tra i fischi del pubblico.