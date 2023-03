Sampdoria, Winks oggi è tornato regolarmente in gruppo

Buone notizie per Stankovic in vista della trasferta della sua Sampdoria domenica prossima all'Olimpico contro la Roma. Harry Winks oggi è tornato regolarmente in gruppo. Restano invece indisponibili Andrea Conti, Manuel De Luca e Sam Lammers, Emil Audero e Ignacio Pussetto. Domani per ls quadra è in programma una seduta di allenamento mattutina, come riporta sampdoria.it.