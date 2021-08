Sampdoria, Faggiano su Ciervo: “Felice per l’acquisto, può essere una sorpresa”

Il ds dei blucerchiati si dice contento dell'arrivo last minute di Riccardo Ciervo

Trattativa last minute quella tra Roma e Sampdoria che ha visto sul tavolo il passaggio in prestito di Riccardo Ciervo ai blucerchiati. Ciervo in queste settimane è stato aggregato alla Roma di Mourinho insieme agli altri giovani usciti dalla Primavera. In giornata era stato vicino a vestire la maglia del Frosinone, ma l'inserimento della Sampdoria è stato decisivo nella trattativa. Nell'intervista di fine mercato a Tuttomercatoweb.com, il ds dei liguri Daniele Faggiano ha parlato proprio del classe 2002: "Sono molto felice per l'acquisto di Riccardo Ciervo, è un giovane che ha fatto la trafila delle nazionali giovanili e può essere una sorpresa. Lo abbiamo soffiato ad altri club di Serie A".